GRACE LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, vendredi 8 novembre 2024.

Fidèle à sa volonté de tendre des passerelles entre les esthétiques et d’inviter à l’échange, La Seine Musicale continue de proposer cette saison des créations inédites, à la croisée des genres et des disciplines artistiques : musiques, danse, improvisation, poésie… Après le succès de Roméo et Juliette en 2022, Benjamin Millepied revient à La Seine Musicale en 2024 avec une nouvelle création mondiale, GRACE, un ballet autour de la vie iconique de Jeff Buckley et inspiré par sa musique. Ce spectacle nous transporte dans un monde où les chorégraphies de Benjamin Millepied rencontrent la voix chargée d’émotion de Jeff Buckley. Inspiré de la vie de Jeff Buckley et de la puissance émotionnelle de sa voix avec à la fois des musiques enregistrées et des musiciens live, chaque pas, chaque mouvement de cette chorégraphie saisissante est une interprétation vivante des harmonies et des paroles évocatrices, notamment, de l’album iconique Grace . Un casting de douze danseurs sur scène, donne vie à chaque note, révélant l’histoire unique de Jeff Buckley. La musique a une façon d’accompagner mes mouvements et mes pensées, elle devient la bande-son pendant une période spécifique, et cette période est à jamais liée à cette musique. Mon esprit a commencé à plonger dans l’univers musical de Jeff Buckley, et j’ai souhaité composer une tapisserie de danses sur ses chansons pour nous emmener au plus profond de son esprit, de son cœur et de son histoire. Sa musique est empreinte de liberté et d’authenticité. En plongeant dans la narration de ses chansons et en utilisant la danse pour les explorer, l’histoire de sa vie apparaît, la raison de son art, la raison de toute cette grâce. Benjamin Millepied Coproduction The Grace Company – STS Evénements/La Seine MusicaleDurée1h30Distribution12 danseuses et danseursA proposThe Grace Company Les fondateurs Solenne du Haÿs Mascré et Benjamin Millepied se sont rencontrés sur la création de Roméo et Juliette à La Seine Musicale. De cette collaboration et d’une vision commune de l’art chorégraphique est née la volonté de porter la création de The Grace Company.The Grace Company aspire à porter des projets de la scène au cinéma en lien avec la musique et la danse.

Tarif : 25.00 – 125.00 euros.

Début : 2024-11-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92