MJC de Saint-Chamond, le samedi 5 février 2022 à 20:00

Page Ouverte MJC Saint-Chamond, le groupe des « Voix-tu moi les » vous invitent sur le Pont Des Arts en compagnie de la poésie, musique, danse, peinture, chanson, photo, théâtre. Spectacle animé par un collectif amateur avec la participation de Gautier Marchado, comédien metteur en scène.

Entrée libre

Un besoin de partager nos émotions autour des Arts pluriels MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

2022-02-05T20:00:00 2022-02-05T22:00:00

