GABRIEL DONZELLI – Gabriel Donzelli – C’est bientôt fini LA SCALA PARIS Paris, jeudi 18 avril 2024.

DUREE 1h10LIEU La Piccola ScalaDISTRIBUTIONDe Gabriel Donzelli et Timothé FioriniMise en scène Valentine CatzéflisAvec Gabriel DonzelliDouze ans après la sortie du film de sa mère, Valérie Donzelli, narrant son combat contre le cancer, Gabriel Donzelli livre son premier spectacle où il fait la preuve qu’il sait rire de tout, et avec grâce.« Bonjour, j’m’appelle Gabriel, j’vais vous raconter ma vie, y’a eu des hauts et des bas, mais ne vous inquie´tez pas, c’est bientôt fini. »« C’est bientôt fini?» retrace le parcours singulier et personnel de Gabriel ayant comme point de de´part un traumatisme d’enfance.A` travers un re´cit me^lant absurde, humour et se´rieux, il nous raconte son aventure.DANS LES MEDIAS« Gabriel Donzelli, le funambule du rire… il nous embarque dans son odysse´e personnelle avec beaucoup de gra^ce et de dro^lerie » LE POINT« Il fait de son parcours un re´cit fantaisiste et dynamique » LE PARISIEN« Son premier spectacle est un pari re´ussi » CITIZEN K« Un seul en sce`ne audacieux et e´mouvant » TATOUVU.COM

Tarif : 20.00 – 25.10 euros.

Début : 2024-04-18 à 19:30

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75