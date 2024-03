La santé dans l’espace Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 12 avril 2024.

La santé dans l’espace La Cité de la santé vous invite à découvrir les enjeux de la santé dans l’espace, autour d’une table ronde exceptionnelle durant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Vendredi 12 avril, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Sur inscription via billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T14:30:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:30:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

L’exploration spatiale est confrontée à de nombreux défis relatifs à la santé des spationautes et elle est aussi source d’innovations en médecine.

Le 12 avril 1961, Youri Gagarine devenait le premier être humain à voyager dans l’espace. La date anniversaire de cet évènement est depuis devenue la journée internationale du vol spatial habité. A cette occasion, la Cité de la santé vous invite à découvrir les enjeux de la santé dans l’espace, autour d’une table ronde exceptionnelle durant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Effets de l’impesanteur sur le corps, prérequis pour aller dans l’espace, maintien de la santé des spationautes, innovations en médecine spatiale, sont autant de thématiques qui seront abordées par des experts du domaine.

La Cité de la santé présente cette table-ronde en lien avec la nouvelle exposition permanente Mission spatiale.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

