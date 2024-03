La Salida, le nouveau spectacle flamenco du danseur espagnol Ruben Molina Théâtre de l’Atelier Paris, vendredi 19 avril 2024.

Du vendredi 19 avril 2024 au samedi 20 avril 2024 :

samedi

de 21h00 à 22h20

samedi

de 19h00 à 20h20

vendredi

de 19h00 à 20h20

.Tout public. payant

A partir de 29 euros.

Spectacle flamenco en musique live pour deux dates uniques à Paris !

« La salida » est une œuvre qui nous invite à réfléchir sur l’importance de l’empathie, du respect et de l’amour de soi, dans notre société. Grâce au pouvoir de la danse et de la musique flamenco, entre autres, le courage et la détermination de ses protagonistes sont explorés et trouvent leur chemin vers l’authenticité et l’épanouissement. « La Salida » est un spectacle qui cherche non seulement à divertir, mais aussi à inspirer et à motiver le public à trouver sa propre issue, à se libérer des chaînes et à poursuivre ses rêves.

Dans ce spectacle en un seul acte, son créateur mêle avec finesse à la danse, la voix, la musique live et le jeu théâtral, en revisitant de manière innovante les conventions de divers styles de danses mettant au centre le flamenco qui flirtera avec la danse contemporaine ou le classique espagnol, entre-autres.

Chorégraphie, idée originale et

mise en scène Rubén Molina

Musique live Marc Lopéz

Création Sonore Christine Diger

Lumières James Angot

Son Octave Train

Costumes Maria Molina

Création florale Celine Argente

Assistante répétitrice Araceli Molina.

Danseur.euse.s et musicien.ne.s à la création : Rubén Molina, Paloma Lopéz, Caroline Pastor, Araceli Molina, Lori la Armenia, Marc Lopéz & Ana Brenes

Production Compagnie LA NUEVA en Coproduction avec FILPROD

Théâtre de l’Atelier 1, place Charles Dullin 75018 info et resa, site du theatre de l’atelier

Contact : https://rubenmolina.fr/ +33146064924 billetterie@theatre-atelier.com https://www.theatre-atelier.com/event/ruben-molina-la-salida/

credits @johncandotti LA SALIDA By Ruben Molina