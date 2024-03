La saison du Conservatoire Concert Baroque Pau, samedi 25 mai 2024.

Le choeur mixte de l’Immaculée Conception, composé d’élèves et de membres du personnel invite l’atelier de cordes baroques du Conservatoire pour interpréter le

Magnificat d’Antonio Vivaldi et le Miserere de Jan Dismas Zelenka. Découvrez aussi la flamboyante musique instrumentale baroque italienne de Giuseppe

Antonio Brescianello et Giuseppe Valentini.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

Eglise Saint martin

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

