Randonnée commentée La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Randonnée commentée La Rue Azeville, 9 juin 2024, Azeville. Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:30:00

fin : 2024-06-09 « Azeville, un village occupé par une garnison allemande » – 7km. Un guide de la batterie propose de découvrir le village d’Azeville : ses relations avec la garnison allemande, les conséquences de cette occupation de 1941 à juin 1944, puis de se rendre au château de Fontenay occupé par des officiers allemands durant la guerre. Randonnée de 8 km, suivi d’un goûter. Réservation obligatoire par téléphone 02 33 40 63 05 ou par email musee.azeville@manche.fr.

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

Code postal 50310

