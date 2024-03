LA ROUTE DES VACANCES Bourbonne-les-Bains, samedi 29 juin 2024.

LA ROUTE DES VACANCES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

Une route mythique… La Nationale 74

Les États-Unis ont leur Route 66 … et la France, la Nationale 74 :

nous la connaissons tous, il s’agit de notre Route des Vacances !

Aujourd’hui, nous empruntons l’Autoroute du Soleil pour aller vers le sud, mais, avant, il y a quelques années ? Direction plein sud !

Telle une madeleine de Proust, avant, nous avions nos repères sur la Nationale 74 les Peugeot 404, 4L et Ami 6 ; les remorques chargées et les caravanes pour partir en famille ; les bouchons interminables sous le soleil d’été, dans nos voitures sans climatisation… avec belle-maman, les enfants qui ronchonnaient quand est-ce qu’on arrive ? !

Pour les occuper, il fallait jouer à retrouver les noms des départements selon les numéros des plaques minéralogiques ! Heureusement, nous avions prévu la halte pique-nique à midi !

Et pourtant, c’était le jour le plus heureux de l’année le 1er jour des grandes vacances !

Lors de cette journée, embouteillage en tous genres, concours d’Élégance, bal en plein air…….et nombreuses animations vous attend ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est bourbonnelesbains@attractivite52.fr

L’événement LA ROUTE DES VACANCES Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-12 par Antenne de Bourbonne-les-Bains