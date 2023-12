LES INFIDELES LESTER’S LA ROTONDE Chateaurenard, 17 mai 2024, Chateaurenard.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.LES INFIDELES : Le nom fait d’abord résonner un son, celui d’un rock flamboyant puisant sa coloration dans un mélange équilibré de mélodies et d’énergie. Après 4 albums écoulés à 300 000 exemplaires, le groupe est mise en stand-by en 1998 puis retrouve le chemin des studio en 2005. Deux albums studio et un live plus tard, Les Infidèles ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire avec la sortie le 27 septembre 2019 d’un album studio Cortex ». LESTER’S : des riffs tranchants, des mélodies caressant le psychédélique et des moments de balades émouvantes… La singularité du groupe se trouve quelque part entre le modern rock et le folk-rock : là où les frontières s’oublient. L’univers franc de Lester’s se permet un métissage des styles mélangeant habilement un rock’n roll bien ancré dans notre époque actuelle, des notes punk, rock 70s, folk..

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard