KISSIN’ DYNAMITE LA RAYONNE Villeurbanne, mercredi 30 octobre 2024.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présentePréparez-vous, amateurs de Rock ! L’explosif groupe de Hard Rock allemand KISSIN’ DYNAMITE s’apprête à enflammer les scènes à travers l’Europe avec une tournée très attendue. Connu pour ses performances électrisantes et ses hymnes contagieux, le groupe retrouvera ses fans lyonnais mercredi 30 octobre 2024 à La Rayonne !Cette nouvelle tournée de KISSIN’ DYNAMITE promet un voyage plein d’adrénaline. Réputé pour offrir des expériences live inoubliables, le groupe se prépare à mettre en valeur sa discographie et à enflammer les scènes avec un spectacle visuel et sonore qui capture l’essence de son évolution musicale. Et bien sûr, il y aura aussi du tout nouveau matériel !Le chanteur Hannes Braun exprime l’enthousiasme du groupe : Cette tournée est une célébration de notre lien avec les fans. Nous sommes prêts à faire monter l’adrénaline et à créer des souvenirs inoubliables avec tous ceux qui nous rejoignent. Préparez-vous pour une soirée de pur rock and roll !

Tarif : 31.50 – 31.50 euros.

Début : 2024-10-30 à 18:30

Réservez votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69