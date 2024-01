MANUDIGITAL MEETS TETRA HYDRO K LA PUCE A L’OREILLE Riom, jeudi 25 avril 2024.

Manudigital meets Tetra Hydro K feat Tracy De Sá et DapatchDub Adventure, c’est la collaboration entre 2 monuments de la scène reggae/dub qui associent leurs talents pour vous offrir une tournée qui s’annonce épique. Un projet éphémère réunissant le mythique duo Tetra Hydro K maîtres de l’Electro Dub et le génie du Reggae Manudigital, connu pour ses nombreuses productions digitales et ses lives ultra énergiques.Ils seront accompagnés de deux de leurs MC favoris, la talentueuse rappeuse Tracy De Sá et le MC Dapatch vétéran des sound systems avec son flow rub a dub. Ils nous proposeront un puissant show live avec une fusion des styles mémorable ! Ne manquez pas cette Dub Adventure, où la Bass Music, le Reggae et le Dub s’unissent pour créer une tempête sonore inédite.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:45

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63