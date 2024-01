LES PTITS PUCIENS LES TIT NASSELS LA PUCE A L’OREILLE Riom, mardi 9 avril 2024.

LES P’TITS PUCIENS, C’EST LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC DE LA PUCE A L’OREILLE. FAITES DÉCOUVRIR DES STYLES MUSICAUX ET DES ARTISTES ORIGINAUX À VOS ENFANTS ! FAITES LEUR VIVRE DES CONCERTS COMME LES GRANDS !Les Tit’ Nassels ne sont pas un duo comme la chanson française en pratique souvent – couple, duel, tango sensuel ou pavane romantique.Ils avancent avec une opiniâtre liberté, une radieuse simplicité, leurs chansons naissant de la seule nécessité de dire ce qui leur survient : des questions, des colères, des sensations, des plaisirs, des sentiments – la vie, quoi. Il en résulte quelque chose qui fait songer à la langue quotidienne et aux images irréelles de Jacques Prévert, des évidences mélodiques du folk ou de la chanson française classique.Axl et Sophie n’ont pas de meilleur sujet qu’eux-mêmes, c’est-à-dire nous. Des vies que l’on suit d’album en album comme on revoit de loin en loin le cousin de Noël ou le voisin des vacances.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 18:00

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63