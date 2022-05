La promotion de la paix avec la Terre et des droits des générations futures par la Chaire d’excellence Normandie pour la paix Hôtel de Région,site de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

La promotion de la paix avec la Terre et des droits des générations futures par la Chaire d'excellence Normandie pour la paix

Hôtel de Région, site de Rouen, le jeudi 30 juin

Hôtel de Région, site de Rouen, le jeudi 30 juin à 20:00

La Chaire d’excellence Normandie pour la paix a été créée à l’occasion du second Forum Mondial Normandie et vise à promouvoir une culture et une recherche d’excellence sur la question du droit des générations futures et de la paix avec la Terre. Elle porte plusieurs thèmes de recherches intimement reliés entre eux qui portent sur l’étude des changements systémiques des droits fondamentaux et des systèmes juridiques pour protéger l’avenir, l’intégrité de l’espèce humaine, du vivant animal ou encore de l’intégrité de l’écosystème Terre. Un important travail de diplomatie scientifique est réalisée sur le thème de la justice climatique en lien avec un mouvement mondial de la jeunesse sur le sujet ainsi que des travaux de recherches sur le thème des droits des peuples autochtones.

Gratuit sur inscription

Une conférence présentée par Emilie Gaillard, de la Chaire d'excellence Normandie pour la Paix

2022-06-30T20:00:00 2022-06-30T21:30:00

