La Promenade Gourmande Nivernaise Salle polyvalente Moulins-Engilbert, dimanche 8 septembre 2024.

La Promenade Gourmande Nivernaise est organisée par le Lions Club Nevers Doyen, en partenariat avec l’association Les Toques Nivernaises et la municipalité de Moulins-Engilbert.

Dimanche 8 septembre 2024, c’est à partir du bourg de Moulins-Engilbert que les randonneurs participants découvriront, au cours d’une randonnée de 14 km, des paysages, des sites remarquables, des exemples de notre patrimoine d’exception moulins, châteaux, points de vue sur le Morvan et le bocage…

Le parcours en plusieurs étapes avec dégustation vous permettra de goûter sur place les produits des Toques et de déguster les vins locaux.

Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la culture, de la découverte… et de la gastronomie !

Départ de la salle polyvalente (avenue Perricaudet), arrivée au Vieux Château.

Se munir de bonnes chaussures de marche.

Tarifs: 33€ par adulte, 16€ par enfant

Inscriptions sur

www.lionsclub-neversdoyen.fr

contact@lionsclub-neversdoyen.fr

06 95 24 23 54 ou 06 79 92 13 16 33 33 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 09:30:00

fin : 2024-09-08 16:00:00

Salle polyvalente Avenue Perricaudet

Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lionsclub-neversdoyen.fr

