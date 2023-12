La fête de l’art La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’Évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-21 . Festival d’art visuel pluridisiplinaire, familial convivial et intergénérationnel ! Vous découvrirez le processus de création d’une oeuvre, vous pourrez échanger avec les artistes sur leurs techniques, leurs inspirations, leurs projets. La Fête de l’Art c’est aussi des espaces d’exposition, des ateliers d’initiation pour les petits comme pour les grands et un espace bébés. EUR.

La Poèterie

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

