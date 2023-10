Vente à la ferme à la Petite Bergerie La Petite Bergerie Montereau, 3 novembre 2024, Montereau.

Vente à la ferme à la Petite Bergerie 3 novembre – 28 décembre 2024 La Petite Bergerie Voir https://fermepetitebergerie.fr/

Vente à la ferme « La Petite Bergerie » (agneau, fromages de brebis et produits locaux). Avec 4 périodes d’agnelage (très chronophage), nous devons aussi assurer l’alimentation quotidienne du troupeau, les soins (tonte, taille des onglons, soins vétérinaires, tri d’agneaux et de leurs mères), l’entretien des pâtures, récolte des foins, … Les mises-bas se déroulent principalement en septembre mais aussi en janvier, mars et mai, ce qui nous permet de vous proposer de l’agneau pratiquement toute l’année. Après la traite qui a lieu deux fois par jour, le lait est emprésuré pour commencer la fabrication. Vient ensuite l’affinage qui peut durer plusieurs mois. (Fromages : la Tomme (pâte pressée non cuite), la vielle Tomme, le Brébier (pâte lactique) aromatisés (pâte lactique), et le Cendré.

La Petite Bergerie La Fortinière, Montereau Montereau [{« type »: « link », « value »: « https://fermepetitebergerie.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lapetitebergerie@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-03T09:00:00+01:00 – 2024-11-03T11:00:00+01:00

2024-12-28T13:00:00+01:00 – 2024-12-28T17:00:00+01:00

FMACEN045V5082J4

Pixabay