La Parade Opératique du Millénaire de Caen | RDV Découverte Rue des Ateliers Colombelles, mercredi 4 décembre 2024.

mercredi 4 décembre 2024

La Parade Opératique du Millénaire de Caen | RDV Découverte

La Parade Opératique est une œuvre créée et organisée par la compagnie Le Ballon Vert. Elle s’inscrit dans le cadre des festivités du Millénaire de Caen. Elle est co-produite par le GIP du Millénaire. Ce spectacle conçu pour 150 000 spectateur aura lieu le 9 mai 2025.

En partenariat avec l’Office du Tourisme de Caen, l’équipe du Ballon Vert vous invite à visiter les ateliers de création de la Parade Opératique installés à la Grande Halle à Colombelles et d’’aller à la rencontre de celles et ceux qui oeuvrent en coulisse (menteuse en scène, scénographes, costumières, constructeurs, regisseur.ses, techniciens, danseuses, chorégraphes, compositeurs….). Lors de cette visite vous pourrez participer à un atelier de création d’accessoires des costumes.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-04 10:30:00

fin : 2024-12-04 12:00:00

Rue des Ateliers Grande Halle

Colombelles 14460 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

