Festival Uzerche en Bodega La Papeterie Uzerche, 22 juin 2024, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Préparez-vous à plonger dans l’atmosphère unique du Festival Uzerche en Bodega, où la musique, la danse, la gastronomie, et la convivialité se rencontrent pour une journée inoubliable.

Programme détaillé à venir..

2024-06-22 fin : 2024-06-22 . .

La Papeterie

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Get ready to immerse yourself in the unique atmosphere of the Uzerche en Bodega Festival, where music, dance, gastronomy and conviviality come together for an unforgettable day.

Detailed program to follow.

Prepárese para sumergirse en el ambiente único del Festival Uzerche en Bodega, donde la música, la danza, la gastronomía y la convivencia se unen para pasar un día inolvidable.

Programa detallado próximamente.

Bereiten Sie sich darauf vor, in die einzigartige Atmosphäre des Festivals Uzerche en Bodega einzutauchen, wo Musik, Tanz, Gastronomie und Geselligkeit zu einem unvergesslichen Tag zusammenkommen.

Detailliertes Programm folgt.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze