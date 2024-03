La « Nuit Romantique » à Capdenac-Le-Haut Capdenac, samedi 22 juin 2024.

Chaque année, la nuit du samedi qui suit le solstice d’été, Les Plus Beaux Villages de France s’animent en lumières, en musique et en animations romantiques, pour le plus grand plaisir des couples, familles et amis…

Capdenac-Le-Haut, perché sur sa colline, vous ouvre ses portes en musique pour cette Nuit Romantique du 22 juin.

Prenez de la hauteur pour La Nuit Romantique à Capdenac-Le-Haut !

Au programme de cette soirée :

– 18h00 Visite guidée thématique du bourg

– 19h00 Concert du groupe « Pourcoipanou », 1 heure d’immersion dans les décennies 70 et 80

– Diner spécial » Soirée Romantique » au restaurant-crêperie L’Oltis ou au restaurant Le Relais de la Tour. Sur réservation.

Les restaurateurs du village participent également à cette soirée en proposant des dîners, sur réservation. EUR.

place Lucter

Capdenac 46100 Lot Occitanie

