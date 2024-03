LA NUIT MAGIQUE D’ANAEL – LA NUIT MAGIQUE D ANAEL COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, mercredi 17 avril 2024.

Par une belle nuit magique, Anael, un petit garçon de 7 ans, grandit vite, très vite et devient grand, très grand !Anael s’endort petit garçon. Et pendant cette nuit étoilée, il se produit alors une chose incroyable, Anael grandit très vite et devient tout à coup un adulte. Mais comment faire pour redevenir un petit garçon ? Il décide de faire appel aux enfants et grâce à une palette de numéros de magie, ils vont enfin trouver ensemble la solution. Les enfants sont à la fois spectateurs et acteurs car ils prennent part activement au spectacle. Magie, humour, ventriloquie et mime pour ce spectacle poétique qui jongle avec le monde l’enfance, du rêve et celui des adultes.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 10:30

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31