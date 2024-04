La Nuit des Chimères Le Mans, vendredi 5 juillet 2024.

La Nuit des Chimères Le Mans Sarthe

La Nuit des chimères, un parcours de projections gratuit à découvrir tous les soirs de l’été, au cœur du Mans.

Pour chaque édition de la Nuit des Chimères depuis 2019, Philippe Écharoux propose une nouvelle exposition. A chaque fois, il vient au Mans au printemps, rencontre tous ses portraits, passe un vrai moment d’échange et de rencontre. La qualité de ses photos repose d’ailleurs sur le lien sincère qu’il crée avec chacun d’entre eux. Il identifie lui-même les lieux de projection, en s’appropriant chaque recoin de la Cité Plantagenêt et de ses abords. Il teste les illuminations sur les arbres à plusieurs reprises, pour mesurer les effets selon le feuillage, la nuit… Il passe un temps précis avec les équipes techniques pour caler les projections. Quand l’exposition est lancée, il a plaisir à revenir flâner incognito, pour sentir la perception des publics découvrant les nouveaux visages.

En 2024, son exposition s’inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques et mettra à l’honneur des sportives et sportifs du territoire.

Parmi les projections, retrouvez

– square Triger le film de Nicolas Boutruche « Notre Histoire »

– muraille romaine de gauche Le Petit Prince de Saint Exupéry

– muraille romaine de droite en alternance « Notre Histoire » et les Fables de la Fontaine ;

– façade entrée cathédrale film de Nicolas Boutruche évoquant les anges musiciens ;

– porche royal le moine.

– chevet projections Skertzo (dernière année)

Venez découvrir la Nuit des Chimères, dès la tombée de la nuit, tous les jours de la semaine jusqu’au 8 septembre 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-09-08

Cité Plantagenêt

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire officedetourisme@lemans-tourisme.com

L’événement La Nuit des Chimères Le Mans a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire