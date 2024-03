La Nuit de la Physique Cité de l’espace Toulouse, mardi 2 avril 2024.

La Nuit de la Physique Sur le thématique « Physique est Sport », labélisée « Olympiades Culturelles » Mardi 2 avril, 18h30 Cité de l’espace Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:30:00+02:00 – 2024-04-02T21:45:00+02:00

La Physique consiste à observer les phénomènes qui nous entourent, à les mesurer puis à élaborer des lois permettant d’en rendre compte. Dans un second temps, ces lois peuvent être utilisées pour optimisation. C’est sur cette capacité à optimiser que la physique rejoint les préoccupations Olympiques. En effet, même si l’essentiel est de participer, chaque athlète s’entraine au quotidien pour optimiser ses performances. Ce couplage entre physique et préparation olympique sera discuté dans trois disciplines : tir à l’arc, natation et cyclisme.

Conférence suivie d’une table ronde et le projection du film Imax « Deep Sky ».

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France
Bus : ligne 37 – arrêt Cité de l'espace, Linéo 1 – arrêt Collège Vernant

physique sport