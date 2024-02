La Nuit de la Danse Théâtre Comoedia Marmande, dimanche 28 juillet 2024.

La Nuit de la Danse est un événement de danse prestigieux qui réunit de jeunes danseurs pré-professionnels participant à l’Exclusive International Ballet Program ainsi que des Étoiles et Solistes de compagnies internationales telles que le Ballet de l’Opéra National de Paris et le Ballet de l’Opéra de Vienne, pour n’en citer que quelques-unes. La programmation de ballet promet une expérience diversifiée, alliant le grand répertoire classique, le néoclassique, le contemporain et la création. Cet événement offre une opportunité unique de découvrir le talent émergent de jeunes danseurs ainsi que de savourer la virtuosité des Étoiles et Solistes des compagnies de renommée internationale.

Début : 2024-07-28 20:00:00

Théâtre Comoedia 32 Rue Léoplod Faye

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

