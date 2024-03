La naissance des grands magasins. Mode, design, jouet, publicité, 1852-1925 Musée des Arts Décoratifs Paris, mercredi 15 mai 2024.

La naissance des grands magasins. Mode, design, jouet, publicité, 1852-1925 L’aventure des grands magasins, de leur naissance au Second Empire à leur consécration lors de l’Exposition universelle des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 ! Mercredi 15 mai, 14h00 Musée des Arts Décoratifs Entrée libre sur inscription et présentation du justificatif professionnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T14:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T14:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France https://madparis.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.madparis.fr/vteenligne/activite/8521916f-9fb0-488d-97b3-2652d12f923e/ »}]

mode publicité

MAD