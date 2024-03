La mythologie gréco-romaine dans l’art Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, vendredi 21 juin 2024.

.Public adultes. gratuit

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires

Conférence sensorielle autour de la mythologie à travers les arts par une conférencière de la RMN Grand Palais.

A quoi sert la mythologie ? De simples fables ? Bien au contraire !

Ces récits imaginaires expliquent la formation du monde, l’univers des dieux et l’apparition de l’homme. Ce sont autant de réponses aux interrogations fondamentales de notre existence comme la vie, la mort, l’amour et bien d’autres encore…

La mythologie reste une source intarissable pour les artistes. Sculptures, peintures… Les mythes sont partout ! Grâce à une approche sensorielle et contée, cette conférence rendra hommage à ce pilier culturel alliant l’instruction et le divertissement.

Salle d’animation (niveau +1)

Réservé au public déficient visuel

Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du 2 mai

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015

Mark Cartwright CC Atalante, chasseresse et coureuse dans la myhtologie grecque