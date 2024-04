La musique vue par les peintres Micro-Folie Océan-Marais de Monts Saint-Jean-de-Monts, samedi 18 mai 2024.

La musique vue par les peintres Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Micro-Folie Océan-Marais de Monts Gratuit – Sur réservation – 30 personnes maximum

Cette année, le Musée de France le Daviaud met à l’honneur la culture musicale maraîchine. La soirée d’inauguration de l’exposition temporaire Mélodies Maraîchines aura lieu le 18 mai.

La Micro-Folie Océan-Marais de Monts s’associe à l’évènement et propose, en préambule, une visite pour découvrir comment, de tous temps, la musique a inspiré les peintres. Cette visite sera l’occasion d’observer des chefs-d’œuvre de Renoir ou encore Chagall mais aussi de découvrir des œuvres (un peu) moins connues.

Micro-Folie Océan-Marais de Monts Rue de la plage 85160 Saint-Jean-de-Monts Saint-Jean-de-Monts 85160 Vendée Pays de la Loire 0607220033 https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Vivre-au-quotidien/Micro-Folie-Musee-Numerique https://www.facebook.com/oceanmaraisdemonts [{« type »: « phone », « value »: « 06.07.22.00.33. »}] La Micro-Folie Océan-Marais de Monts se compose d’un Musée numérique, d’un Fablab et d’un espace convivial avec des casques de réalité virtuelle, des jeux, des robots et des livres. Deux entrées : 7 rue des Anciens d’AFN (place de l’église) ou rue de la Plage. Parking en zone bleue à proximité.

