La Micro folie à Gruissan Espace d’art contemporain – Poulet de Gruissan Gruissan, mercredi 5 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T14:00:00+02:00 – 2024-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-05T14:00:00+02:00 – 2024-06-05T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « ART & NATURE » qui aura lieu du 13 mai au 21 juin, la Micro-folie s’installe à l’Espace d’art contemporain – Poulet de Gruissan le mercredi 5 juin pour le public.

Ce dispositif culturel et artistique innovant, lancé en 2019, présente notamment un musée numérique et des ateliers artistiques.

Le musée numérique est interactif avec des tablettes tactiles, il donne à voir de magnifiques œuvres muséales et propose même des jeux !

Venez également participer à 3 ateliers créatifs desquels vous partirez avec un objet que vous aurez créé vous-même :

un atelier Fablab pour découvrir comment créer avec des machines à commande numérique ;

un atelier réalité virtuelle pour voyager avec casque vr ;

un atelier d’arts plastiques pour créer une petite œuvre à emporter chez soi.

Espace d'art contemporain – Poulet de Gruissan 20 avenue de la douane, 11430 Gruissan

L'Espace d'art contemporain – Poulet de Gruissan est un lieu d'exposition d'art contemporain destiné à accueillir des artistes locaux et internationaux. Inauguré en 2013 en mémoire à Robert Garcia, surnommé Poulet, l'Espace d'art géré depuis 2019 par la municipalité de Gruissan est devenu un lieu d'échange et de découverte de la création artistique : ateliers de création, production d'œuvres in situ, conférences, concerts et de nombreuses autres activités culturelles.

L’Espace d’art accueille durant l’année un large public de tout âge et développe en partenariat avec les institutions culturelles et les établissements scolaires des actions de médiation à l’art. Entrée gratuite

