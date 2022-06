La Merveilleuse Nuit des Automates – Dans le cadre des 34es Rencontres du Jeune Théâtre Européen Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

La Merveilleuse Nuit des Automates – Dans le cadre des 34es Rencontres du Jeune Théâtre Européen Grenoble, 4 juillet 2022, Grenoble. La Merveilleuse Nuit des Automates – Dans le cadre des 34es Rencontres du Jeune Théâtre Européen

place d’Agier Grenoble Isère

2022-07-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-04 Grenoble

Isère Dans le cadre des 34èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen, la compagnie Médusa de Grenoble, France présente : « La Merveilleuse Nuit des Automates » Grenoble

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse place d'Agier Grenoble Isère Ville Grenoble lieuville Grenoble Departement Isère

Grenoble Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

La Merveilleuse Nuit des Automates – Dans le cadre des 34es Rencontres du Jeune Théâtre Européen Grenoble 2022-07-04 was last modified: by La Merveilleuse Nuit des Automates – Dans le cadre des 34es Rencontres du Jeune Théâtre Européen Grenoble Grenoble 4 juillet 2022 Place d’Agier Grenoble Isère

Grenoble Isère