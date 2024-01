PRESTATION THE WARNING La Maroquinerie Paris Catégorie d’Évènement: Paris PRESTATION THE WARNING La Maroquinerie Paris, 18 avril 2024, Paris. MEET & GREET PACKAGETHE WARNING- Une place debout- Early Entry dans la salle- Meet & Greet avec The Warning- Photo personnelle avec The Warning- Laminate officiel signé- Accès prioritaire au merchandising (si applicable)Les modalités de votre package vous seront communiquées par e-mail à l’approche du concert.Les packages ne sont ni transférables ni remboursables ni échangeables. Aucun changement de nom ne sera accepté. Veuillez noter que l’horaire sur le billet correspond à l’horaire du spectacle et non à celui du package.

Tarif : 114.00 – 114.00 euros.

Tarif : 114.00 – 114.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

La Maroquinerie
23, Rue Boyer
75020 Paris

