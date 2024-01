PLEASE La Maroquinerie Paris, mercredi 17 avril 2024.

Porté par une voix puissante et des compositions maîtrisées, Please redessine les contours du rock d’une manière résolument pop à mi-chemin entre Daryl Hall & John Oates et Tame Impala. Déjà remarqué en festival grâce à leur énergie contagieuse et un style tout droit sorti de Phantom Of The Paradise, le trio s’est vite imposé dans la scène parisienne avec unpremier EP ambitieux qui fleure l’amour à vingt ans et l’espoir qui résiste.Après avoir enflammé deux Boules Noires et un Badaboum à guichet fermé sur leur premier EP, Please sera sur la route entre février et avril 2024 pour défendre un second EP à paraître en mars, ponctué par une Maroquinerie le 17 avril.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 20:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75