La Marci-Moustache #5 randonnées pédestres et VTT Salle des fêtes Marcillat-en-Combraille, dimanche 3 novembre 2024.

La Marci-Moustache #5 randonnées pédestres et VTT

Salle des fêtes 21 rue de l’économique Marcillat-en-Combraille Allier

Randonnées solidaires pédestres et VTT, pour la lutte contre les maladies masculines, au profit de la fondation Movember.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03

fin : 2024-11-03

Salle des fêtes 21 rue de l’économique

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes dionnetdaniel@gmail.com

L’événement La Marci-Moustache #5 randonnées pédestres et VTT Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2024-10-07 par Montluçon Tourisme

dimanche 3 novembre 2024 La Marci-Moustache #5 randonnées pédestres et VTT Salle des fêtes Marcillat-en-Combraille La Marci-Moustache #5 randonnées pédestres et VTT Salle des fêtes 21 rue de l'économique Marcillat-en-Combraille Allier 2024-11-03 à .Randonnées solidaires pédestres et VTT, pour la lutte contre les maladies masculines, au profit de la fondation Movember.