Maldonne Leïla Ka / Cie Leïla Ka / CENTQUATRE-PARIS La Manufacture CDCN Bordeaux, 4 avril 2024

Maldonne

DANSE

Leïla Ka / Cie Leïla Ka / CENTQUATRE-PARIS

jeu. 4 & ven. 5 avril – 20h

50 min. – à partir de 14 ans

Elles sont cinq, vêtues de robes éclatantes. Des robes – de soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal – dont les couleurs changeantes traduisent la myriade d’émotions et d’humeurs à travers lesquelles vont et viennent les cinq danseuses, et nous avec elles : de l’euphorie à la mélancolie, de la confidence à l’effervescence, au rythme de musiques qui ont en commun d’appartenir à notre mémoire collective. Pour sa première pièce de groupe, Leïla Ka transpose au plateau l’atmosphère d’une soirée entre filles, elle restitue avec une gourmande vitalité l’intimité et la liberté précieuses qui se jouent dans ces moments de partage à la fois uniques et universels.

en coréalisation avec le TnBA

+ BLABLA à l’issue de la représentation un moment avec l’équipe artistique pour échanger autour de la pièce et partager vos impressions

+ masterclass avec Leila Ka le mer. 3 avril 17h30-20h

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:50:00+02:00

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:50:00+02:00

© Nora Houguenade