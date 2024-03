La malle magique Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, vendredi 26 avril 2024.

La malle magique Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une aventure où se côtoient humour, magie et poésie !!!Enfants

Compagnie So’Mômes



Festival Magic Kids



Épousseteuse de rêves, balayeuse d’ennuis, Pomponette n’est pas très douée pour la poussière. C’est le moins que l’on puisse dire !



Alors quand la vieille malle se met à briller, surprise ! Un porte manteau… pas manchot, un lapin très bavard, un chien invisible, un moustique sympathique, un bébé musicien…



Voilà les personnages d’une aventure où se côtoient humour, magie et poésie !!! Des objets qui s’animent et s’humanisent, un spectacle très visuel où le son et l’accessoire sont au service de l’imaginaire ! 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-26

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

