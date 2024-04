La main à la pâte Centre Paris Anim Poterne des Peupliers Paris, samedi 4 mai 2024.

La main à la pâte Découverte de l’art de créer le pain, depuis les champs de blé jusqu’à la miche. Cuisson de pizzas, ateliers pâte à pain pour les enfants, carré de plants de blé, Amap IdF et Amis de la Conf, etc. Samedi 4 mai, 11h00 Centre Paris Anim Poterne des Peupliers Gratuit sauf pizzas et consommations à prix libre. Inscriptions bienvenues.

Grande fête du pain dans le jardin du centre Paris Anim’ de la Poterne des Peupliers

Venez découvrir l’art de créer le pain, depuis les champs de blé jusqu’à la miche ! Venez savourer des pizzas fraîchement confectionnées !

Avec les AMAP et associations engagées du 13e et du 14e

Consom’Solidaire, Flour Power (les pains de Sabine, Florimont, Urbanisme et démocrate, Qui ont nez (clown)

Venez mettre la main à la pâte, de 7 à 107 ans !

Sabine Bröhl, boulangère artisanale, guidera la fabrication du pain.Un four à bois sera installé dans le jardin pour l’occasion.

Des pizzas seront ensuite cuites et dégustées sur place à prix libre et conscient.

D’autres animations vous attendent :

– visite du jardin partagé

– apprendre à moudre des grains de blé dans un petit moulin à farine authentique

– découverte de la fabrication du pain, de l’épi à la sortie du four

– jeux autour du thème de la farine, du pain… et des viennoiseries

– rencontre avec les acteurs de la solidarité paysanne

– concours de dessins et ateliers pour les enfants

– pause musicale avec orchestre

– déambulation de clowns

Merci de nous faire savoir si vous comptez venir en nous envoyant un message (pour prévoir les quantités)

Adresse : 1, rue Gouthière, 75013 Paris

Centre Paris Anim Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière, 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France

