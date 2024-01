LULU VAN TRAPP LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris, jeudi 23 mai 2024.

W Live présente Lulu Van Trapp, Une fille et trois garçons que l’on a vu grandir le long des dix morceaux de leur premier album « I’M NOT HERE TO SAVE THE WORLD », entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse.Retrouvez-les pour un concert exceptionnel à La Machine du Moulin Rouge le 23 mai 2024

Tarif : 24.90 – 24.90 euros.

Début : 2024-05-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE 90 bd de Clichy 75018 Paris 75