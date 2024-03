la Licra Drôme organise un atelier « les petits historiens » à l’école Langevin Ecole Paul Langevin Romans-sur-Isère, jeudi 28 mars 2024.

La Maison d’Izieu est aujourd’hui un lieu de mémoire d’éducation et de vie pour comprendre le crime contre l’humanité. C’est aussi un acteur important dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Le programme “Les petits historiens” est un moment fort, une approche différente et ludique sur l’Histoire. C’est pourquoi la Licra Drôme offre à l’Ecole Paul Langevin de Romans sur Isère, partenaire de longue date, les ateliers « Petits historiens » qui permettent aux jeunes d’aborder de façon ludique la deuxième guerre mondiale.

Nos petits romanais attendent ce rendez-vous un jeudi sur deux avec beaucoup d’impatience. Ils ont créé des panneaux explicatifs avec beaucoup de soin et d’attentions.

Ecole Paul Langevin romans sur isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

