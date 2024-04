LA KERMESSE FESTIVAL PARKING P3 Blagnac, jeudi 15 août 2024.

LA KERMESSE FESTIVAL PARKING P3 Blagnac Haute-Garonne

La plus grande Kermesse de France revient et chamboule tout !

Une édition 2024 fraîche et pleine de saveurs !

Venez écouter une série de concerts réunissant toutes les plus grandes stars des années 90-2000 : R&B, pop, Hip-Hop-hop, Rock, rap.

Voici le programme de ces 3 jours avec plus d’artistes, plus d’énergie et plus de folie !

JOUR 1 : Alizée, Larusso, O-Zone, Lou Bega, Colonel Reyel, Faf Larage, Priscilla

JOUR 2 : K.Maro, Sniper, Sinik, Tragédie, Jessy Matador, Amine, Makassy

JOUR 3 : Rohff, Zaho, L5, Kenza Farah, Tribal King, Laam EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 15:00:00

fin : 2024-08-17 23:30:00

PARKING P3 Avenue de Paris

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

L’événement LA KERMESSE FESTIVAL Blagnac a été mis à jour le 2024-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE