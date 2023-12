Mercredis du fantastique : « River » La julienne Plan-les-Ouates, 17 avril 2024, Plan-les-Ouates.

Mercredis du fantastique : « River » Mercredi 17 avril 2024, 20h00 La julienne CHF 0.-

Le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) revient à La julienne entre les mois de mars et mai 2024 pour une troisième édition. Seul festival en Suisse dédié à ce genre cinématographique, il vous propose de découvrir des productions issues des quatre coins du globe. Qu’il s’agisse de films d’anticipation, de polars ou de comédies, de personnages imaginaires ou d’ectoplasmes, plongez dans l’univers étrange du cinéma fantastique contemporain.

« River » de Junta Yamaguchi : dès 12 ans (Japon, 2023, 86’)

Résumé : Dans la paisible région de Kyoto se trouve l’auberge centenaire Fujiya. Alors qu’elle se tient face à la rivière Kibune à l’arrière de l’enseigne, une employée est rappelée à son travail par la patronne. Pourtant, deux minutes plus tard, la voilà qui réapparaît subitement au pied du cours d’eau. La faute à une boucle temporelle qui semble affecter toute l’auberge. Nouvelle immersion jubilatoire dans les chrono-labyrinthes du réalisateur de « Beyond The Infinite Two Minutes » (projeté à La julienne en 2023).

Entrée libre, sans réservation.

Film en version originale sous-titrée en français.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

