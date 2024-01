La Jouvencelle Saint-Gengoux-le-National, dimanche 12 mai 2024.

La Jouvencelle Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

3 circuits de 9-16-19 km empruntant une partie du GR76 puis des chemins qui traversent des paysages variés (vignes, chaumes et forêts). Châteaux de la Serrée et de Burnand à découvrir au passage.

9 km pas de ravitaillement ; une assiette à l’arrivée.

16 km 1 ravitaillement à 7-8 km ; une assiette à l’arrivée.

19 km 2 ravitaillement à Curtil et Burnand ; une assiette à l’arrivée.

Café et brioche au départ. .

Foyer Rural

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 08:00:00

fin : 2024-05-12



L’événement La Jouvencelle Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2024-01-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)