LA GRIMM ACADEMIE LE QUATRAIN Haute Goulaine, mercredi 24 avril 2024.

Bienvenue à la Grimm AcadémieLe seul spectacle pour enfant interactif où ils pourront étudier les sorcières, dragons, loups-garous et autres changes formes.Vous serez en présence du plus grand ou de la plus grande chasseur(esse) Hansel Grimm ou Gretel Grimm.Vos enfants vivront une expérience interactive et immersive, plongés dans la magie des plus grands contes des frères Grimm, revisités par Guillaume HAUBOIS; un comédien talentueux mais pas que…il est aussi metteur en scène, scénariste et humoriste…Le saviez-vous ? Vous pouvez retrouver l’univers de la Grimm Académie en podcast sur les différentes plateformes de streaming.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE QUATRAIN RUE DE LA BASSE LANDE – 44115 Haute Goulaine 44