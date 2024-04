La galerie d’art Delobel présente l’exposition de peintures d’Ewa Rzezni Galerie d’art Delobel Ouistreham, vendredi 19 avril 2024.

L’artiste utilise la technique au couteau et puise son inspiration dans les paysages qui lui sont chers, du bocage ornais aux bords de mer du Calvados, aux falaises d’Étretat, en passant par la Bretagne et Paris.

Au-delà des sujets figuratifs, la peintre met l’accent avant tout sur les lumières, les reflets, les couleurs, dans une palette colorée dans laquelle les bleus profonds et les nuances de jaunes côtoient les rouges éclatants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-25

Galerie d’art Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

