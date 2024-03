La Foulée Verte Ploudaniel, dimanche 14 avril 2024.

La Foulée Verte Ploudaniel Finistère

Une matinée sportive dans une ambiance familiale et conviviale !

La Foulée Verte est un rendez-vous pour les marcheurs et les coureurs de tous âges.

– Courses 5km et 10km (inscriptions sur Klikego)

– Marches 8km / 9,5km / 13km (inscriptions sur place)

– Courses enfants des parcours adaptés pour les sportifs nés de 2014 à 2020 (inscriptions sur place)

Pour plus de renseignements Klikego ou sur notre page Facebook Plaisir de Courir Ploudaniel .

Date et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 12:00:00

Stade de Kermahellan

Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne plaisirdecourir.ploudaniel29@gmail.com

