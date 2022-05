La Fonderie de Fréteval : de l’usine au projet culturel, histoire et reconversion d’un site industriel à Fréteval Fréteval Fréteval Catégories d’évènement: Fréteval

Fréteval Loir-et-Cher La Fonderie de Fréteval : de l’usine au projet culturel, histoire et reconversion d’un site industriel à Fréteval. “Revivez les trois siècles de labeur des ouvriers à travers la visite du Musée et la visite de la friche industrielle ! (ouverture exceptionnelle de la friche pour l’occasion).” S’en suivra ensuite une table ronde avec plusieurs intervenants. Quelques anecdotes sur le travail à l’usine vous seront racontées ainsi que tout le projet de réhabilitation future. L’après-midi se terminera par un spectacle de conte “Si la Fonderie de Fréteval m’était contée…” par la compagnie “A Conter d’Aujourd’hui”. Réservation obligatoire (nombre de places limitées pour les visites). Revivez les trois siècles de labeur des ouvriers ! otihv@cchv41.fr +33 2 54 82 74 91 La Fonderie de Fréteval : de l’usine au projet culturel, histoire et reconversion d’un site industriel à Fréteval. “Revivez les trois siècles de labeur des ouvriers à travers la visite du Musée et la visite de la friche industrielle ! (ouverture exceptionnelle de la friche pour l’occasion).” S’en suivra ensuite une table ronde avec plusieurs intervenants. Quelques anecdotes sur le travail à l’usine vous seront racontées ainsi que tout le projet de réhabilitation future. L’après-midi se terminera par un spectacle de conte “Si la Fonderie de Fréteval m’était contée…” par la compagnie “A Conter d’Aujourd’hui”. Réservation obligatoire (nombre de places limitées pour les visites). OTIHV

