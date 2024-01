Marché aux livres anciens Saint-Satur, dimanche 5 mai 2024.

Marché aux livres anciens Saint-Satur Cher

Exposition-vente de livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la Chapelle Saint-Thibault de Saint Satur.

Un partenariat qui dure…

Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne / Berry, le Cercle d’Etudes Historiques et Archéologiques du Sancerrois et le Comité des Fêtes de Saint-Satur vous présenteront leurs livres anciens ou d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la Chapelle Saint-Thibault de Saint Satur.

Entrée libre EUR.

7B Rue des Ponts

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00



L’événement Marché aux livres anciens Saint-Satur a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois