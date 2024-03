La Flamme du Coeur Uzerche, samedi 8 juin 2024.

La Flamme du Coeur Uzerche Corrèze

Fête des sports, journée grand public activités gratuites accessibles et ouvertes à tous (buvette et food truck sur place).

Plusieurs concerts (Rising song, No fuel, …) et animations musicales (Mario, bandas, …) sont programmés.

Pour sa seconde édition, la Flamme du cœur fait étape à Uzerche du 5 au 8 juin 2024 à Uzerche. .

2024-06-08

2024-06-08

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

