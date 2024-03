La fête du pain et marché des producteurs Sainte-Verge, dimanche 9 juin 2024.

La fête du pain et marché des producteurs Sainte-Verge Deux-Sèvres

À l’occasion de la fête du pain, venez passer un agréable moment en famille ou entre ami et participer à cette fête communale où vous pourrez assister à la cuisson du pain dans le four ancien. Il sera évidemment possible d’acheter sur place. Un marché et des animations sont également au programme.

À l’occasion de la fête du pain, venez passer un agréable moment en famille ou entre ami et participer à cette fête communale où vous pourrez assister à la cuisson du pain dans le four ancien. Il sera bien évidemment possible d’acheter sur place. Un marché des producteurs et des animations sont également au programme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

Place du Four à Pain

Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement La fête du pain et marché des producteurs Sainte-Verge a été mis à jour le 2024-03-01 par Maison du Thouarsais