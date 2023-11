Animations découverte de la Chapelle de Réveillon et de ses peintures murales du 16ème siècle. La Ferté-Vidame, 9 juin 2024, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Située dans un écrin de verdure, cette chapelle d’origine romane a conservé la totalité de son décor de peinture du XVIe siècle. Un excellent aperçu de la production artistique de l’époque..

2024-06-09 fin : 2024-06-09 15:30:00. 5 EUR.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Set in a green setting, this chapel of Romanesque origin has preserved its entire 16th-century painting decoration. An excellent overview of the artistic production of the period.

Situada en un entorno verde, esta capilla de origen románico ha conservado todas sus pinturas del siglo XVI. Una excelente panorámica de la producción artística de la época.

Diese in einer grünen Oase gelegene Kapelle romanischen Ursprungs hat ihre gesamte Gemäldedekoration aus dem 16. Jahrhundert bewahrt. Jahrhundert erhalten. Ein ausgezeichneter Einblick in die künstlerische Produktion dieser Zeit.

Mise à jour le 2023-11-01 par PNR PERCHE