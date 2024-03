La Fêlée Gourmande de Bolbec 2023 Bolbec, vendredi 14 juin 2024.

La Fêlée Gourmande de Bolbec 2023 Bolbec Seine-Maritime

Deux parcours sont organisés un trail urbain de 10 km et une marche de 5 km.

Les parcours sillonneront les rues et ruelles de la ville de Bolbec et traverseront différents édifices et bâtiments municipaux animés !

Le prix de l’inscription comprend dossard, boisson, un repas dans l’un des food trucks présents.

Pour les enfants de -10 ans, le prix de l’inscription comprend une boisson et une barquette de saucisse/frites.

Dès 19h00, les food trucks ouvriront leurs portes pour proposer à tous des menus gourmands ! A partir de 20h30, ambiance musicale

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 18:30:00

fin : 2024-06-14

Place Charles de Gaulle

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie communication@bolbec.fr

L’événement La Fêlée Gourmande de Bolbec 2023 Bolbec a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine