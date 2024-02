La famille Bijoux Espace Culturel René Monory Loudun, samedi 1 juin 2024.

Monique, Victor et Maxime Bijoux, famille de conseillers funéraires, ont été désignés par Marie-José Duval, pour célébrer son dernier voyage.

Partie trop tôt d’un malheureux accident de pétanque, elle avait tout prévu pour son départ vers l’infini et l’au-delà.

Amatrice de théâtre et surtout de chansons françaises, elle a choisi le Théâtre 100 Noms pour cet adieu musical pour le moins original.

La famille Bijoux sera-t-elle à la hauteur… ? 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

