La Danse Place du 8 Mai 1945 Sainte-Livrade-sur-Lot, mardi 20 février 2024.

La Danse Place du 8 Mai 1945 Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Après une visite dans le musée numérique pour se mettre en jambes et découvrir la représentation de la danse traditionnelle dans l’Art, rejoins nous pour la création d’un clip sur fond vert, en immersion dans le célèbre jeu Just Dance.

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire.

Place du 8 Mai 1945 Micro-Folie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine microfolie@ville-ste-livrade47.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-02-23 15:30:00



